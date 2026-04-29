Pontecagnano D’Amico Academy celebra la Giornata Nazionale del Made in Italy

D’Amico Academy ha organizzato un evento in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, coinvolgendo studenti di ITS, università e accademie partner. La giornata prevedeva l’apertura delle strutture dell’istituto a un pubblico di giovani, offrendo un’esperienza pratica e di approfondimento sui prodotti italiani. Sono state presentate attività e dimostrazioni per mettere in evidenza il valore e le caratteristiche del Made in Italy.

D’Amico Academy ha celebrato la Giornata Nazionale del Made in Italy aprendo le sue porte ad un'esperienza immersiva, coinvolgendo studenti di ITS, università e accademie partner. In questa giornata speciale, i giovani sono stati accompagnati in micro-lezioni condotte da professionisti del food.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Made in Italy, il MIM celebra la giornata nazionale: scuole protagoniste tra concorsi e laboratoriIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha promosso, in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy 2026, una serie di iniziative rivolte... Barilla e la giornata nazionale del Made in ItalyPorte aperte ai cittadini, iniziative culturali e progetti itineranti per raccontare il saper fare italiano: in occasione della Giornata nazionale...