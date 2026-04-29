Pontecagnano D’Amico Academy celebra la Giornata Nazionale del Made in Italy

Da salernotoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

D’Amico Academy ha organizzato un evento in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, coinvolgendo studenti di ITS, università e accademie partner. La giornata prevedeva l’apertura delle strutture dell’istituto a un pubblico di giovani, offrendo un’esperienza pratica e di approfondimento sui prodotti italiani. Sono state presentate attività e dimostrazioni per mettere in evidenza il valore e le caratteristiche del Made in Italy.

D’Amico Academy ha celebrato la Giornata Nazionale del Made in Italy aprendo le sue porte ad un'esperienza immersiva, coinvolgendo studenti di ITS, università e accademie partner. In questa giornata speciale, i giovani sono stati accompagnati in micro-lezioni condotte da professionisti del food.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Notizie correlate

Made in Italy, il MIM celebra la giornata nazionale: scuole protagoniste tra concorsi e laboratoriIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha promosso, in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy 2026, una serie di iniziative rivolte...

Barilla e la giornata nazionale del Made in ItalyPorte aperte ai cittadini, iniziative culturali e progetti itineranti per raccontare il saper fare italiano: in occasione della Giornata nazionale...

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.