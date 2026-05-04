Interregionale di combattimento Taekwondo | sul podio anche gli atleti del Team Nuzzo

Nel fine settimana del 2-3 maggio si è svolto al Palaeventi di Rossano, in Calabria, un torneo interregionale dedicato al combattimento di Taekwondo. La competizione ha visto coinvolti diversi atleti provenienti da varie zone, tra cui anche i rappresentanti del Team Nuzzo. La manifestazione ha attirato molte persone interessate alla disciplina e ha visto numerosi incontri tra i partecipanti.

BRINDISI - Sì è svolto nel fine settimana del 2-3 maggio al Palaeventi di Rossano, in Calabria, l'Interregionale di combattimento Taekwondo. Gli atleti del Team Nuzzo, guidati dalla maestra Sara Nuzzo, presenti anche a questo appuntamento.L'atleta Cristian Pelli, nella categoria Cadetti rosse.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Taekwondo, torneo Kim Liu: il "Team Nuzzo" conquista due medaglie d'argentoSAN DONACI - Si è svolto il 25 e 26 aprile, al Palaflorio di Bari, il trofeo Kim E Liù Sud dedicato alle categorie Beginners, Children e Kids, che ha... Taekwondo: stage allenamento al combattimento al Palamangano di Palermo, presente anche l’A.S.D. Knock OutIl Maestro Caprera: "Non sarà soltanto una manifestazione sportiva, ma una festa fatta di impegno, coraggio e sorrisi!" Domenica di Taekwondo domani... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Corigliano Rossano, si conclude il campionato interregionale di taekwondo: oltre 600 atleti da tutto il Sud - VIDEO; Taekwondo – Piacenza è protagonista Campionato Interregionale Open di Riccione; Fighter Taekwondo: pioggia di medaglie per i combattenti mazaresi al campionato interregionale Calabria; Taekwondo Baek Ho, impresa veneta. Argento e bronzo per la Taekwondo 2018 Reggio Calabria all’Interregionale di Combattimento Calabria 2026Nel fine settimana appena trascorso, a Corigliano-Rossano (CS), si è svolta una delle competizioni più attese del circuito regionale di Taekwondo, l’Interregionale di Combattimento Calabria 2026, che ... strettoweb.com Taekwondo: Interregionale di combattimento Calabria 2026. I risultatiIl fine settimana appena trascorso, ha visto a Rossano-Corigliano (CS), quasi gli 600 atleti provenienti dal Sud Italia. La competizione calabrese inserita ormai da diversi anni nel circuito regionale ... citynow.it FIGHTER TAEKWONDO, PIOGGIA DI MEDAGLIE PER I COMBATTENTI MAZARESI AL CAMPIONATO INTERREGIONALE CALABRIA 2026 Leggi l'articolo https://www.primapaginamazara.it/fighter-taekwondo-pioggia-di-medaglie-per-i-combattenti-mazaresi- - facebook.com facebook