Campionati Italiani Master Riccione 2026 | tredici titoli nella seconda giornata Oggi il day 3

Nella seconda giornata dei Campionati Italiani Master a Riccione, sono stati assegnati tredici titoli, con la giornata di oggi dedicata al terzo giorno di gare. Tra i protagonisti, un atleta ha conquistato due medaglie d’oro, vincendo sia nel fioretto individuale che nella gara a squadre di sciabola.

Ganassin protagonista assoluta con la doppietta oro individuale nel fioretto e a squadre nella sciabola. Scherma Bresso e Piccolo Teatro Milano trionfano nella spada maschile. Oggi il day-3 in diretta su Assalto TV dalle 12:30. Tredici titoli nazionali in una sola giornata. Il PlayHall di Riccione ha vissuto ieri, domenica 3 maggio, la seconda giornata dei Campionati Italiani Master individuali e a squadre, regalando emozioni su tutte le pedane tra fioretto femminile, sciabola maschile e prove collettive. Tra le protagoniste indiscusse della giornata spicca Martina Ganassin dell’Accademia d’Armi Musumeci Greco, capace di una splendida doppietta: oro nel fioretto femminile categoria 2 e oro a squadre nella sciabola femminile.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Campionati Italiani Master Riccione 2026: tredici titoli nella seconda giornata. Gli highlightsGanassin protagonista assoluta con la doppietta oro individuale nel fioretto e a squadre nella sciabola. Leggi anche: Campionati italiani Master di Riccione: gli highlights della giornata di oggi Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Campionati Italiani Master individuali e a squadre, da domani si assegnano i tricolori dei Veterani a Riccione con diretta su Assalto - La TV della Scherma; Gabriella Lo Muzio Campionessa italiana nella sciabola femminile ai Campionati Italiani Master di Riccione; I Campionati Italiani Master fanno 13 nella domenica di Riccione: tutti i titoli assegnati nella seconda giornata dei Tricolori; Accademia scherma Pinerolo: ottimi risultati nei Campionati Italiani Master a Riccione. Campionati Italiani Master Riccione 2026: tredici titoli nella seconda giornata. Gli highlightsGanassin protagonista assoluta con la doppietta oro individuale nel fioretto e a squadre nella sciabola. Scherma Bresso e Piccolo Teatro Milano trionfano nella ... sportface.it Riccione, trionfo foggiano: Gabriella Lo Muzio campionessa italiana di sciabola masterArriva da Riccione una grande soddisfazione per la scherma foggiana. Gabriella Lo Muzio, portacolori del Circolo Schermistico Dauno, si è ... immediato.net Seconda giornata ricchissima sulle pedane del PlayHall di Riccione, dove i Campionati Italiani Master individuali e a squadre hanno assegnato ben . Una domenica in - facebook.com facebook Campionati italiani Master a Malles. La redazione di Badminton News (quasi) al completo. x.com