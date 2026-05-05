Campania | 98 milioni per nuovi assunti e Case della Comunità

In Campania sono stati stanziati 98 milioni di euro destinati all’assunzione di nuovo personale e alla realizzazione di Case della Comunità. La ripartizione dei fondi tra le varie province è stata definita, con incarichi specifici affidati agli enti che si occuperanno dell’organizzazione dei concorsi sanitari. Le risorse saranno utilizzate per rafforzare il sistema sanitario regionale e migliorare i servizi nelle aree più remote.

? Cosa scoprirai Come verranno distribuiti i fondi tra le diverse province campane?. Chi gestirà concretamente i nuovi concorsi per il personale sanitario?. Come influirà questo piano sulla situazione dei pronto soccorso?. Quando inizieranno ad assumere medici e infermieri nelle nuove strutture?.? In Breve Caserta riceve 20,3 milioni, Napoli 3 Sud 19,1 e Napoli 2 Nord 16,4 milioni.. Salerno otterrà 13,6 milioni, Napoli 1 Centro 12,6, Avellino 8,8 e Benevento 6,9 milioni.. Vincenzo Santangelo chiede risorse extra per i pronto soccorso e vigilanza sui bandi.. L'obiettivo è evitare che le nuove strutture restino vuote senza medici e infermieri.. La Regione Campania ha stanziato 98 milioni di euro per assumere nuovo personale sanitario destinato alle nuove strutture territoriali e agli ospedali di comunità in arrivo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campania: 98 milioni per nuovi assunti e Case della Comunità Notizie correlate Sanità Campania: 62 milioni per il personale e più Case della ComunitàLa sanità campana riceve un impulso finanziario decisivo con l’approvazione, da parte della Giunta regionale, di un incremento di circa 62 milioni di... Sanità Campania: 62 milioni per nuovi assunti e soccorso urgenteI sindacati della sanità campana hanno presentato a Napoli una serie di istanze urgenti rivolte alla Giunta regionale, puntando il dito sulla... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Campania, assegnati 98 milioni per rinforzare le cure sul territorio e potenziare il personale; Campania, 98 milioni di euro per rafforzare la sanità territoriale: via alle assunzioni e nuove strutture Pnrr; Sanità territoriale, in Campania 98 milioni per il personale: l'annuncio del presidente Fico; Personale sanità: 98 milioni per tutta la Campania, oltre 20 all'Asl di Caserta. Campania, assegnati 98 milioni per rinforzare le cure sul territorio e potenziare il personaleRipartiti i fondi alle Asl della Campania: in campo il reclutamento di operatori sanitari in deroga che andrà a coprire buona parte del fabbisogno di risorse umane mentre si sbloccano tre ospedali d ... ilsole24ore.com All’Asl di Caserta oltre 20 milioni per il personale della sanita’ territorialeScopri tutti i dettagli riguardo All’Asl di Caserta oltre 20 milioni per il personale della sanita' territoriale . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com CASE DELLA COMUNITA’ : CHIRIATTI (FIMMG) SI ALL’INTEGRAZIONE MA LA VERA PROSSIMITA’ SONO I NOSTRI STUDI Le Case di Comunità rappresentano uno dei pilastri della nuova sanità territoriale, pensate per avvicinare i servizi ai cittadini e costr - facebook.com facebook