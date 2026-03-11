Porta Sud depositato il piano urbanistico | al via la valutazione ambientale

È stato depositato il piano urbanistico relativo a Porta Sud, dando il via ufficiale alla valutazione ambientale. L’iter riguarda uno dei principali interventi di rigenerazione urbana previsti dal Piano di governo del territorio e ora passerà alle fasi successive di analisi e approvazione. La procedura coinvolge le autorità competenti, che dovranno esaminare le implicazioni del progetto prima di procedere con eventuali approvazioni.

LA NOVITÀ. Parte ufficialmente l'iter per il progetto di Porta Sud, uno dei principali interventi di rigenerazione urbana previsti dal Piano di governo del territorio. La Giunta comunale ha approvato l'avvio della Valutazione ambientale strategica (Vas) dopo il deposito della proposta di Programma integrato di intervento. Il progetto riguarda l'area ferroviaria attorno alla stazione e punta a creare un grande hub del trasporto pubblico integrato con treni, tram T2, autobus e collegamenti con l'aeroporto di Orio al Serio. L'ambito di Porta Sud interessa l'area ferroviaria e le zone vicine alla stazione ferroviaria di Bergamo.