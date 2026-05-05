Gaia in concerto a Volturara Irpina per la festa del Santo Patrono

A Volturara Irpina si terrà un concerto durante la festa del Santo Patrono, con la partecipazione dell'artista Gaia. La cantante porterà sul palco la sua voce, accompagnata da un'esibizione dal vivo. L'evento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e sarà aperto al pubblico presente nella località. La serata promette di essere un momento di musica e aggregazione per gli abitanti e i visitatori della zona.

Sarà la voce avvolgente e l'energia travolgente di Gaia la grande protagonista dell’estate a Volturara Irpina. Sabato 27 luglio, la splendida cornice di Piazza Roma si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per accogliere una delle artiste più amate e influenti del panorama musicale.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Volturara Irpina, tornano i festeggiamenti per il Santo PatronoVolturara Irpina si prepara a trasformarsi, ancora una volta, in un prestigioso palcoscenico per la grande musica. Volturara Irpina, acquista un biglietto per un concerto ma è una truffa: denunciato 24enneI Carabinieri della Stazione di Volturara Irpina hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 24enne della provincia di Ancona per...