Camminare tra i paesaggi del Nord Est | convegno a Mirano

A Mirano si svolgerà un convegno intitolato “Camminare tra i paesaggi del Nord Est”, che avrà luogo presso il Teatro di Villa Belvedere. L'evento riunirà diversi relatori e sarà dedicato all'esplorazione dei territori del Nord Est, con un focus sulle caratteristiche e le peculiarità di queste zone. La giornata sarà un momento di confronto tra esperti e appassionati interessati a conoscere meglio il patrimonio paesaggistico della regione.

Si terrà a Mirano il convegno “Camminare tra i paesaggi del Nord Est”, ospitato presso il Teatro di Villa Belvedere.L’iniziativa, promossa dal raggruppamento di associazioni culturali e sportivo-ricreative Sentieri di Pace, nasce all’interno di un progetto di valorizzazione del territorio che.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate B Group: 6 assolti, la logistica del Nord-Est respiraIl tribunale di Reggio Emilia ha emesso ieri una sentenza che chiude un capitolo controverso per il settore logistico del Nord-Est. Cerimonia di premiazione del premio letterario latisana per il Nord EstIl Premio Letterario Internazionale “Latisana per il Nord Est”, organizzato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Latisana e dalla Biblioteca...