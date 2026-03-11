B Group | 6 assolti la logistica del Nord-Est respira

Il tribunale di Reggio Emilia ha emesso ieri una sentenza che ha assolto sei persone coinvolte in un procedimento legale legato alla logistica del Nord-Est. La decisione conclude un procedimento avviato in precedenza e riguarda specifici aspetti dell’attività nel settore. La notizia viene comunicata senza ulteriori commenti o analisi, limitandosi ai fatti ufficiali.

Il tribunale di Reggio Emilia ha emesso ieri una sentenza che chiude un capitolo controverso per il settore logistico del Nord-Est. Sei imputati legati alla B Group sono stati assolti dall’accusa di emissione di fatture false e appalti irregolari. La decisione del giudice Greta Iori, presa nel marzo 2026, stabilisce che i fatti contestati non sussistono. Si tratta di un’azienda con radici profonde nella provincia di Reggio Emilia, ma con rami operativi che toccano il cuore produttivo del Veneto e dell’Emilia-Romagna. Il caso riguarda una rete di cooperative e consorzi che avevano fornito servizi a grandi marchi della moda, con sedi operative che si estendevano fino in Asia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - B Group: 6 assolti, la logistica del Nord-Est respira Articoli correlati Logistica del Nord Ovest: il progetto Connect e la sfida dei buffer per riorganizzare il sistema logisticoPresentata a Genova la strategia per decongestionare la rete autostradale e difendere il 40% del Pil nazionale attraverso nuovi check point... Casello di Maddaloni, sopralluogo dei tecnici. Santangelo (FdI): “Opera strategica per la logistica e l’area est”Tempo di lettura: < 1 minutoSopralluogo questa mattina al casello autostradale di Maddaloni da parte dei tecnici del Ministero delle Infrastrutture,...