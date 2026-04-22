Domenica 26 aprile alle 9 si terrà una discesa in canoa sul fiume Bussè, nel tratto nord che va dalla Valle del Feniletto all’Antico Manufatto Idraulico del Gangaion, tra Ronco all’Adige e Isola Rizza. L’evento prevede il passaggio lungo il corso d’acqua, con i partecipanti che attraverseranno le zone indicate in questa area del fiume. La manifestazione è aperta a chi desidera partecipare a questa attività.

Domenica 26 aprile alle ore 9 è organizzata una discesa in canoa sul fiume Bussè nel tratto nord, dalla Valle del Feniletto all’Antico Manufatto Idraulico del Gangaion, situato tra Ronco all’Adige e Isola Rizza. Obiettivo della giornata è di rendere i corsi d’acqua che innervano il territorio.🔗 Leggi su Veronasera.it

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