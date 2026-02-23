Incidente sulla Pontina camion si ribalta e perde il carico Strada chiusa e traffico in tilt

Un camion si è ribaltato sulla Pontina, causando la perdita del carico e blocchi sulla carreggiata. La presenza del veicolo nel mezzo della strada ha provocato lunghe code e disagi per gli automobilisti. La strada è stata chiusa temporaneamente per permettere i soccorsi e la rimozione del mezzo. La polizia sta gestendo la situazione e indirizza il traffico su strade alternative. La viabilità rimane critica in entrambe le direzioni.

Un incidente stradale ha mandato in tilt il traffico sulla Pontina in questo lunedì 23 febbraio che si preannuncia difficile per chi viaggia sulla strada statale 148 in direzione Roma. Un tratto dell’arteria è stato infatti chiuso all’altezza del chilometro 41, nel territorio di Aprilia. Da quanto si apprende nell’incidente, che si è verificato alle prime ore del mattino, è rimasto coinvolto un tir che si è ribaltato, rimanendo su un fianco al centro della carreggiata e perdendo il carico. Sul posto stanno operando le forze dell’ordine e sono intervenute anche le squadre Anas. Sono in corso le operazioni di rimessa in sicurezza della strada che, però, si preannuncia non saranno brevi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

