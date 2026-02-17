Camion perde carico di alluminio sulla statale 16 | traffico bloccato alla rotatoria

Un camion ha perso un carico di alluminio sulla statale 16, causando blocchi e ingorghi alla rotatoria di Maglie. L’incidente si è verificato quando il mezzo pesante ha attraversato la zona, lasciando pezzi di metallo sulla carreggiata e creando un pericolo per gli altri veicoli. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i tecnici per rimuovere i rottami e ripristinare la circolazione. La strada è rimasta chiusa per diverse ore, con lunghe code e disagi per gli automobilisti.

L'incidente è avvenuto a mezzogiorno allo snodo per la 275, nell'agro di Maglie. Nessun ferito, ma pesanti rallentamenti durante le operazioni di rimozione delle billette MAGLIE – Momenti di apprensione e pesanti rallentamenti alla circolazione stradale primo pomeriggio di oggi a Maglie. Intorno a mezzogiorno, un camion che percorreva la strada statale 16 Maglie-Otranto ha perso il carico proprio mentre impegnava la prima rotatoria in direzione Maglie, lo snodo cruciale che conduce alle uscite per la SS275 e per la Lecce-Maglie. Per cause ancora in corso di accertamento, dal mezzo pesante sono scivolate sull'asfalto numerose billette in alluminio.