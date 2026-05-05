Camion si ribalta e il carico travolge una palestra | c' è un ferito

Questa mattina a Pozzuoli un camion si è ribaltato durante dei lavori sull’ex linea ferroviaria della cumana. Il veicolo ha perso il controllo e si è capovolto, provocando il caduta del carico. Una persona è rimasta ferita e soccorsa dai soccorritori. Il carico ha travolto una palestra nelle vicinanze, causando danni e disagio nella zona. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di rimozione.

Paura questa mattina a Pozzuoli dove un camion si è ribaltato durante alcuni lavori sull’ex linea ferroviaria della cumana. Il ribaltamento, in particolare, è avvenuto nei pressi della stazione Cappuccini. Ferito il conducente che è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Camion carico di polli si ribalta in un campo: ferito il conducente, animali in fugaUn uomo di 48 anni di Valvasone è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto in via Udine a Morsano al Tagliamento. Camion carico di gas si ribalta in A4: caos in autostrada, un ferito. Colonna di fumo altissimaL'incidente sull’A4 è avvenuto all’altezza di Monastier e coinvolto due autocisterne: una si è ribaltata e ha preso fuoco dopo il tamponamento con un... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Orzinuovi, camion si ribalta e finisce in una roggia fuori strada; Camion si ribalta sulla Sp2 e finisce nella roggia, salvo per miracolo il conducente; Camion si ribalta e perde il carico, caos in autostrada: code fino a 7 chilometri; Camion per la raccolta della carta si ribalta e danneggia nove auto. Camion si ribalta e il carico travolge una palestra: c'è un feritoPaura questa mattina a Pozzuoli dove un camion si è ribaltato durante alcuni lavori sull’ex linea ferroviaria della cumana. Il ribaltamento, in particolare, è avvenuto nei pressi della stazione Cappuc ... napolitoday.it Camion della Sea si ribalta al centro storico: autista in ospedale, danneggiate 9 auto in sostaPotrebbe essere un malore la causa dell'incidente avvenuto all'alba in via Firenze: il conducente è stato affidato alle cure dell'ospedale. Strada interdetta al traffico per i rilievi: danni a nove au ... primonumero.it Un camion che trasportava terreno si è ribaltato questa mattina a Pozzuoli, durante i lavori sull’ex linea della Cumana. L’incidente è avvenuto in prossimità della stazione Cappuccini, dove sono in corso gli interventi per la realizzazione di nuove vie di fuga. Fe - facebook.com facebook Camion, ruspe, betoniere: scoperti 1000 metri quadri di discarica abusiva all’Isola d’Elba x.com