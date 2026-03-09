Camion carico di gas si ribalta in A4 | caos in autostrada un ferito Colonna di fumo altissima

Un camion carico di gas si è ribaltato sull’autostrada A4 all’altezza di Monastier, coinvolgendo due autocisterne. Dopo un tamponamento con un veicolo fermo in corsia di emergenza, una delle autocisterne si è incendiata e si è ribaltata, generando una colonna di fumo molto alta. L’incidente ha causato disagi e un ferito è stato soccorso sul posto.

L'incidente sull’A4 è avvenuto all’altezza di Monastier e coinvolto due autocisterne: una si è ribaltata e ha preso fuoco dopo il tamponamento con un mezzo fermo in corsia di emergenza. Ferito lievemente l’autista. L’autostrada è stata chiusa tra Meolo e San Donà. 🔗 Leggi su Fanpage.it

