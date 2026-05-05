Cameron Diaz mamma tris a 53 anni

Da 361magazine.com 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cameron Diaz è diventata madre per la terza volta all’età di 53 anni. Il suo matrimonio con il musicista Benji Madden ha dato alla luce un nuovo bambino, chiamato Nautas. L’annuncio ufficiale è stato dato dal marito sui social, con un messaggio che dice “Benvenuto al mondo, figlio”. Questa è la prima comunicazione pubblica sulla nascita del bambino.

Cameron Diaz mamma a 53 anni: è nato Nautas, il terzo figlio con Benji Madden. L’annuncio arriva sui social dal marito dell’attrice, Benji Madden: “Benvenuto al mondo, figlio”. Cameron Diaz allarga la famiglia e diventa madre per la terza volta con immensa gioia, come testimonia il post del marito: “Io e Cameron siamo felici, grati ed entusiasti di annunciare la nascita del nostro terzo figlio, Nautas Madden. L’attrice ha replicato con una pioggia di emoji a cuore. Il significato del nome del nascituro è: “Colui che non teme l’ignoto”. Nautas deriva dal latino nauta, che tradotto significa anche “marinaio, navigante, viaggiatore”. Nella scelta c’è infatti augurio di coraggio e libertà per il piccolo appena arrivato.🔗 Leggi su 361magazine.com

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Cameron Diaz, 53 anni, è diventata mamma per la terza voltaIl post era accompagnato dall’immagine di una nave e da una breve spiegazione del nome scelto: «Marinaio, navigatore, viaggiatore.

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