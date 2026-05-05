Cameron Diaz è diventata madre per la terza volta all’età di 53 anni. Il suo matrimonio con il musicista Benji Madden ha dato alla luce un nuovo bambino, chiamato Nautas. L’annuncio ufficiale è stato dato dal marito sui social, con un messaggio che dice “Benvenuto al mondo, figlio”. Questa è la prima comunicazione pubblica sulla nascita del bambino.

Cameron Diaz mamma a 53 anni: è nato Nautas, il terzo figlio con Benji Madden. L’annuncio arriva sui social dal marito dell’attrice, Benji Madden: “Benvenuto al mondo, figlio”. Cameron Diaz allarga la famiglia e diventa madre per la terza volta con immensa gioia, come testimonia il post del marito: “Io e Cameron siamo felici, grati ed entusiasti di annunciare la nascita del nostro terzo figlio, Nautas Madden. L’attrice ha replicato con una pioggia di emoji a cuore. Il significato del nome del nascituro è: “Colui che non teme l’ignoto”. Nautas deriva dal latino nauta, che tradotto significa anche “marinaio, navigante, viaggiatore”. Nella scelta c’è infatti augurio di coraggio e libertà per il piccolo appena arrivato.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Cameron Diaz, mamma tris a 53 anni

Notizie correlate

Cameron Diaz, 53 anni, è diventata mamma per la terza voltaIl post era accompagnato dall’immagine di una nave e da una breve spiegazione del nome scelto: «Marinaio, navigatore, viaggiatore.

Leggi anche: Cameron Diaz è diventata mamma per la terza volta a 53 anni

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Cameron Diaz è diventata mamma per la terza volta; Cameron Diaz mamma per la terza volta, è nato il figlio Nautas avuto con il marito Benji Madden.

Cameron Diaz mamma per la terza volta, è nato il figlio Nautas avuto con il marito Benji MaddenCameron Diaz è diventata mamma per la terza volta. L'attrice ha annunciato la nascita del figlio Natuas, avuto con il marito Benji Madden ... fanpage.it

Cameron Diaz è diventata mamma per la terza volta a 53 anni(Adnkronos) – Cameron Diaz è diventata mamma per la terza volta. Ad annunciare la nascita del piccolo Nautas Madden è stato il marito Benji Madden. Io e Cameron siamo felici, grati ed emozionati nell ... msn.com

Benji Madden annuncia la nascita del terzo figlio di Cameron Diaz: si chiama Nautas, nome che significa 'navigatore'. - facebook.com facebook

Cameron Diaz e il marito Benji Madden annunciano la nascita del terzo figlio Nautas. "Ci stiamo divertendo tantissimo" fa sapere la star che, ad agosto, compirà 54 anni. Nel video una scena famosa de 'Il matrimonio del mio migliore amico" (1997) x.com