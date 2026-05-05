Cameron Diaz è diventata mamma per la terza volta a 53 anni

Cameron Diaz è diventata madre per la terza volta a 53 anni. La notizia è stata comunicata dal marito, Benji Madden, che ha annunciato la nascita di un bambino di nome Nautas Madden. La coppia non aveva precedentemente reso pubblica la gravidanza. La nascita del bambino è stata confermata da fonti vicine alla coppia.

(Adnkronos) – Cameron Diaz è diventata mamma per la terza volta. Ad annunciare la nascita del piccolo Nautas Madden è stato il marito Benji Madden. "Io e Cameron siamo felici, grati ed emozionati nell'annunciare la nascita del nostro terzo figlio, Nautas Madden. Benvenuto al mondo, figlio!", è il messaggio condiviso dal musicista sui social. L'attrice ha risposto con delle emoji a cuore. Nell'immagine condivisa su Instagram Madden ha anche spiegato il significato del nome scelto per il piccolo, che deriva dalla parola latina "nauta", ossia "marinaio, navigante, viaggiatore". Tra i significati riportati da Madden anche "colui che intraprende un viaggio e non ha paura dell'ignoto".🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Cameron Diaz diventa mamma per la terza volta a 53 anni

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Cameron Diaz mamma per la terza volta a 53 anni. Lei e il marito Benji Madden sono già genitori di Raddix (nata a fine 2019) e Cardinal (nato a marzo 2024), grazie alla maternità surrogata, https://dilei.it/vip/cameron-diaz-mamma-terza-volta-nautas-madden/ - facebook.com facebook