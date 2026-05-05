Cameron Diaz è diventata mamma per la terza volta Il marito Benji Madden annuncia la nascita sui social | Benvenuto al mondo

Da ilfattoquotidiano.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cameron Diaz ha dato alla luce il suo terzo bambino, annunciato dal marito sui social con un messaggio che dice: “Benvenuto al mondo”. La nascita è avvenuta quando l’attrice ha 53 anni. La coppia si è sposata nel 2015 e ora ha un altro figlio, secondo quanto riferito dal post pubblicato sui social network.

Fiocco azzurro per Cameron Diaz, che a 53 anni accoglie il suo terzo figlio insieme al marito Benji Madden, sposato nel 2015. A dare la notizia è stato proprio il musicista con un post su Instagram in cui ha condiviso un messaggio carico di entusiasmo e gratitudine, accompagnato da un’illustrazione di una nave ispirata all’immaginario di One Piece: “ Cameron e io siamo felici, emozionati e ci sentiamo immensamente grati nel dare l’annuncio della nascita del nostro terzo figlio, Nautas Madden. Benvenuto al mondo, figliolo! Amiamo la vita con la nostra famiglia: i nostri bambini sono sani e felici, e noi siamo riconoscenti. Ci stiamo divertendo un mondo”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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