Cameron Diaz ha dato alla luce il suo terzo bambino, annunciato dal marito sui social con un messaggio che dice: “Benvenuto al mondo”. La nascita è avvenuta quando l’attrice ha 53 anni. La coppia si è sposata nel 2015 e ora ha un altro figlio, secondo quanto riferito dal post pubblicato sui social network.

Fiocco azzurro per Cameron Diaz, che a 53 anni accoglie il suo terzo figlio insieme al marito Benji Madden, sposato nel 2015. A dare la notizia è stato proprio il musicista con un post su Instagram in cui ha condiviso un messaggio carico di entusiasmo e gratitudine, accompagnato da un’illustrazione di una nave ispirata all’immaginario di One Piece: “ Cameron e io siamo felici, emozionati e ci sentiamo immensamente grati nel dare l’annuncio della nascita del nostro terzo figlio, Nautas Madden. Benvenuto al mondo, figliolo! Amiamo la vita con la nostra famiglia: i nostri bambini sono sani e felici, e noi siamo riconoscenti. Ci stiamo divertendo un mondo”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cameron Diaz è diventata mamma per la terza volta. Il marito Benji Madden annuncia la nascita sui social: “Benvenuto al mondo”

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Cameron Diaz mamma per la terza volta a 53 anni. Lei e il marito Benji Madden sono già genitori di Raddix (nata a fine 2019) e Cardinal (nato a marzo 2024), grazie alla maternità surrogata, https://dilei.it/vip/cameron-diaz-mamma-terza-volta-nautas-madden/ - facebook.com facebook