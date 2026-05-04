Cameron Diaz mamma per la terza volta è nato il figlio Nautas avuto con il marito Benji Madden

Cameron Diaz è diventata mamma per la terza volta con la nascita del suo terzo figlio, Natuas. La gravidanza è stata condivisa con il marito Benji Madden, noto musicista. La coppia non ha rilasciato commenti pubblici sulla nascita, né ulteriori dettagli sulla data o sul peso del neonato. La notizia è stata riportata da fonti di stampa senza conferme ufficiali.

Cameron Diaz è diventata mamma per la terza volta. L'attrice ha annunciato la nascita del figlio Natuas, avuto con il marito Benji Madden. Era già mamma di Raddiz e Cardinal tramite maternità surrogata.🔗 Leggi su Fanpage.it

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