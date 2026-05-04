Cameron Diaz mamma per la terza volta a 53 anni | svelato il nome particolare

Cameron Diaz e il marito Benji Madden sono diventati genitori per la terza volta. La notizia è stata comunicata il 4 maggio tramite l’account Instagram del musicista, che ha annunciato l’arrivo di un nuovo bambino. La coppia, sposata dal 2015, ha già due figli e questa nuova nascita ha portato maggiore attenzione sulla famiglia. Il nome del neonato non è stato reso pubblico.

La famiglia Madden si allarga ancora. Cameron Diaz e Benji Madden hanno accolto il loro terzo figlio, e la notizia è arrivata lunedì 4 maggio direttamente dall’account Instagram del chitarrista dei Good Charlotte. Il post, come da tradizione per la coppia, non mostra il volto del neonato. Al posto della classica foto, un disegno: una nave pirata con sotto il nome del bambino, ovvero Nautas Madden. Per Cameron, prossima a compiere 54 anni ad agosto 2026, è il terzo figlio dopo Raddix Wildflower e Cardinal, nato nel 2024. Cameron Diaz mamma per la terza volta, è nato Nautas Madden. A dare la notizia al mondo è stato Benji Madden, con un messaggio di pura felicità senza rinunciare alla sobrietà che ha sempre contraddistinto la coppia.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Cameron Diaz mamma per la terza volta a 53 anni: svelato il nome particolare Notizie correlate Il total white si conferma una scelta vincente per uno stile essenziale e sofisticato: lo dimostra Cameron Diaz, 53 anni.Il total white si conferma una scelta vincente per uno stile essenziale e sofisticato. Leggi anche: Natalie Portman mamma per la terza volta a 44 anni: “So quanto sono fortunata” Contenuti e approfondimenti Si parla di: L'amore non va in vacanza su Sky Cinema Romance - Guida TV. Cameron Diaz: maternità e scelte oltre i riflettoriCameron Diaz per la 3a volta è mamma a 53 anni, confermando la sua volontà di discrezione e distanza dal mediatico. lagazzettadellospettacolo.it Cameron Diaz mamma per la terza volta a 53 anni: svelato il nome particolareNautas Madden è il terzo figlio di Cameron Diaz e Benji Madden: ne hanno dato l’annuncio sui social con un post particolare ... dilei.it