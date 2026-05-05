Cameron Diaz è diventata madre per la terza volta all’età di 53 anni. La notizia è stata comunicata dal marito, il musicista, attraverso il profilo Instagram lunedì 4 maggio. La coppia, che si è sposata nel 2015, non ha ancora rivelato altri dettagli sulla nascita o sul nome del neonato. La notizia ha fatto il giro dei social e dei media nelle ultime ore.

Cameron Diaz è diventata di nuovo mamma a 53 anni. Lei e il marito Benji Madden hanno annunciato la nascita del terzo figlio lunedì 4 maggio sul profilo Instagram del musicista. Non viene mostrato il volto del neonato ma un disegno: una nave pirata con sotto il nome del bambino, ovvero Nautas Madden. Cameron Diaz mamma a 53 anni, è nato il terzo figlio Nautas Madden. Per Cameron, che compirà 54 anni ad agosto è il terzo figlio dopo Raddix Wildflower e Cardinal. Nel post su Instagram il padre ha detto di sentirsi fortunato ed emozionato, e ha aggiunto che i loro figli sono sani e felici. Insieme al disegno della nave, ha condiviso anche altre illustrazioni, tra cui un cardinale – un chiaro riferimento al secondogenito Cardinal – e una pianta in vaso.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Cameron Diaz di nuovo mamma a 53 anni

Cameron Diaz is a Mom Again at 53! | The Social Podcast

Notizie correlate

Leggi anche: Cameron Diaz, mamma tris a 53 anni

Cameron Diaz, 53 anni, è diventata mamma per la terza voltaIl post era accompagnato dall’immagine di una nave e da una breve spiegazione del nome scelto: «Marinaio, navigatore, viaggiatore.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Cameron Diaz e Benji Madden danno il benvenuto al terzo figlio; Cameron Diaz, 53 anni, è diventata mamma per la terza volta; Cameron Diaz è diventata mamma per la terza volta; Benvenuto Nautas! Cameron Diaz diventa mamma per la terza volta a 53 anni.

Cameron Diaz è diventata mamma per la terza volta a 53 anni: è nato Nautas MaddenLa coppia Cameron Diaz-Benji da il benvenuto al loro bambino appena nato. Il membro della band pop-punk Good Charlotte lo ha annunciato con un post su Instagram, sotto cui l’attrice ha commentato con ... rainews.it

Cameron Diaz mamma di nuovo a 53 anni: curiosità sulla coppia Cameron-BenjiCameron Diaz e il marito Benji Madden hanno accolto il terzo figlio, Nautas Madden. La notizia, annunciata dal musicista sui social, conferma la scelta della coppia di vivere la genitorialità con gran ... nostrofiglio.it

Benji Madden annuncia la nascita del terzo figlio di Cameron Diaz: si chiama Nautas, nome che significa 'navigatore'. - facebook.com facebook