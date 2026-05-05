Camera di commercio bilancio positivo | 3,4 milioni di avanzo e oltre 8 milioni per le imprese

La Camera di commercio di Bergamo ha chiuso il 2025 con un avanzo di 3,4 milioni di euro, confermando un risultato positivo rispetto all’anno precedente. Le imprese associate hanno accumulato oltre 8 milioni di euro di risorse. I dati sono stati comunicati in un report ufficiale, che evidenzia una stabilità nei conti e un buon andamento dell’attività nel corso dell’anno appena concluso.

Bergamo. Il 2025 si chiude con un risultato positivo per la Camera di commercio di Bergamo, che registra un avanzo di 3,4 milioni di euro, in linea con l’anno precedente. Oltre 8 milioni di euro sono stati destinati a interventi a sostegno delle imprese e del territorio, cifra che sale fino a 18 milioni considerando anche i fondi attivati in collaborazione con Regione Lombardia e Unioncamere. È il primo bilancio del nuovo corso avviato a giugno 2025. Il presidente Giovanni Zambonelli sottolinea la continuità nella gestione e l’attenzione al sistema economico locale, con priorità che vanno dal progetto Bergamo 2030 allo sviluppo delle infrastrutture strategiche, tra cui il polo fieristico, per cui è stato presentato un piano di ampliamento.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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