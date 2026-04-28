Camera Napoli | bilancio record con 5 milioni di avanzo per le imprese

La Camera di Commercio di Napoli ha approvato il bilancio per il 2025, registrando un avanzo di circa 5,7 milioni di euro. Questa somma sarà destinata a finanziare nuovi bandi rivolti alle imprese locali. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, evidenziando l’intenzione di sostenere lo sviluppo economico della regione. La delibera è stata approvata durante una riunione del consiglio camerale.

? Cosa sapere Camera Napoli approva bilancio 2025 con avanzo di 5,7 milioni di euro.. Il surplus finanzierà nuovi bandi per le imprese del territorio napoletano.. La Camera di Commercio di Napoli ha approvato il bilancio consuntivo relativo all’anno 2025, registrando un avanzo economico pari a 5.723.655,12 euro che testimonia la capacità dell’ente di gestire e ridistribuire le risorse raccolte. I dati contabili mostrano un patrimonio netto che tocca i 196.955.224,60 euro, frutto di una strategia basata sulla prudenza per garantire stabilità nel lungo periodo, con una liquidità depositata presso la Banca d’Italia che supera i 203 milioni di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Camera Napoli: bilancio record con 5 milioni di avanzo per le imprese Notizie correlate Treviglio: bilancio record con 15 milioni e un avanzo da 4 milioniLa gestione finanziaria di Treviglio mostra segnali di una tenuta strutturale che va oltre la semplice contabilità locale, consolidando un modello di... Leggi anche: Bilancio 2025 da record: 5,4 milioni di avanzo Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Centro Agroalimentare Napoli, Camera di Commercio vota contro il bilancio e chiede verifiche; TG5: Napoli, in un video l'ingresso dei banditi Video; Rapina in banca a Napoli: il video dei banditi che entrano e sprangano le porte; Di Lorenzo e Vergara verso il rientro: il Napoli al completo solo alla fine. La Camera di Commercio di Napoli approva il Bilancio consuntivo 2025La Camera di Commercio di Napoli, ha approvato il Bilancio Consuntivo per l’anno 2025. Si attesta un Avanzo Economico di 5.723.655,12 euro, segno per l’Ente ... napolivillage.com Centro Agroalimentare Napoli, Camera di Commercio vota contro il bilancio e chiede verificheNapoli - Una presa di posizione netta che riaccende i riflettori sulla gestione del Centro Agroalimentare di Napoli. La Camera di Commercio, socio al 9,09%, ... pupia.tv La Camera di Commercio di Napoli approva il bilancio consuntivo 2025. Circa 6 milioni avanzo economico, circa 200 milioni di patrimonio netto #ANSA x.com La Camera ardente per #BiagioDeGiovanni alla Sala dei Baroni del #MaschioAngioino: #Napoli saluta il suo filosofo. - facebook.com facebook