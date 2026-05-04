Amsterdam vieta la pubblicità di carne e prodotti da combustibili fossili

Dal primo maggio, ad Amsterdam, sono stati vietati gli annunci pubblicitari di carne, automobili e compagnie aeree. Questa misura riguarda tutte le pubblicità di questi prodotti e servizi che vengono trasmesse in spazi pubblici, sui mezzi di comunicazione e online. La decisione mira a ridurre la promozione di consumi considerati dannosi per l'ambiente e la salute pubblica. La normativa si applica sia alle aziende italiane che estere che operano in città.

Amsterdam è diventata la prima capitale al mondo a vietare la pubblicità pubblica di carne e prodotti derivati da combustibili fossili Dal primo maggio, gli annunci pubblicitari di hamburger, automobili e compagnie aeree sono stati rimossi da cartelloni pubblicitari, pensiline dei tram e stazioni della metropolitana della capitale dei Paesi Bassi. I politici della città affermano che l’iniziativa mira ad allineare il paesaggio urbano di Amsterdam agli obiettivi ambientali del governo locale. Questi obiettivi prevedono che la capitale olandese raggiunga la neutralità carbonica entro il 2050 e che la popolazione locale dimezzi il consumo di carne nello stesso periodo.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Amsterdam vieta la pubblicità di carne e combustibili fossili

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