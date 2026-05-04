Il consiglio comunale di Amsterdam ha deciso di vietare le pubblicità di carne e di prodotti derivati dai combustibili fossili negli spazi pubblici di proprietà comunale. A partire da ora, non saranno più consentite campagne pubblicitarie di fast-food, compagnie aeree e altri settori legati a questi prodotti. La misura riguarda esclusivamente le aree gestite dal municipio e mira a limitare la diffusione di queste pubblicità nelle aree pubbliche della città.

Negli spazi pubblici gestiti dal comune non potranno apparire più quelle di fast-food, voli aerei, crociere e automobili Dal primo maggio negli spazi pubblici comunali di Amsterdam non si possono più esporre pubblicità che promuovano il consumo di carne o di combustibili fossili. È la prima capitale europea in cui è entrato in vigore un divieto del genere, che segue quelli di diverse altre città dei Paesi Bassi e d’Europa. Secondo i politici locali che hanno promosso il nuovo regolamento, sono prodotti che non si allineano agli obiettivi della città in tema di tutela ambientale e della salute pubblica. Il divieto riguarda fra le altre cose ristoranti e fast-food che vendono carne, auto alimentate a combustibili fossili, i voli aerei e le crociere (il cui consumo di energia è particolarmente elevato).🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Amsterdam ha vietato le pubblicità di carne e combustibili fossili

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