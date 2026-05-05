Cambia il mercato del lavoro | Il settore manifatturiero soffre In crescita edilizia e servizi

Il mercato del lavoro sta attraversando una fase di cambiamento, con il settore manifatturiero che mostra segni di difficoltà. Nel frattempo, l’edilizia e i servizi registrano un aumento dell’occupazione. Questa situazione è stata evidenziata dall’ultima indagine condotta dall’ufficio studi di un’associazione di categoria. I dati confermano una tendenza di spostamento e trasformazione delle attività economiche che coinvolge diversi settori.

È una dinamica differenziata quella che emerge dall’indagine dell’ufficio studi Lapam Confartigianato sul mercato del lavoro. Dai più recenti dati occupazionali, infatti, tra i principali macrosettori emiliano-romagnoli si assiste a una retrocessione dell’occupazione in un settore d’eccellenza come quello manifatturiero, mentre al contrario il turismo si conferma un settore trainante. A questo quadro si aggiunge la preoccupazione legata all’attuale shock energetico in corso, che rappresenta una ’gelata di primavera’ sulla ripresa della produzione manifatturiera, andando a indebolirne ulteriormente la domanda di lavoro. Come si evince dall’indagine, l’ Emilia-Romagna è la seconda maggiore regione per crescita dell’occupazione nel 2025 (+2%), dietro solo alla Campania (+2,6%).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cambia il mercato del lavoro : "Il settore manifatturiero soffre. In crescita edilizia e servizi" Notizie correlate Abc dell’edilizia Lab: formazione, lingua e lavoro per rispondere alla carenza di manodopera del settoreDopo i risultati positivi delle precedenti edizioni, la Scuola Edile di Bergamo ha rilanciato anche quest’anno il progetto Abc dell’edilizia Lab che... Edilizia, settore in crescita in provincia: più fatturato e occupazione, segnali di stabilità nel 2026Il settore Costruzioni in provincia di Forlì-Cesena chiude il 2025 con un aumento del valore aggiunto del 4%. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Cambia il mercato del lavoro : Il settore manifatturiero soffre. In crescita edilizia e servizi; Stati Uniti, Venezuela e Golfo. Come cambia il mercato del petrolio; Sistemi di accumulo: Italia a 18,8 GWh, ma il mercato cambia; Mercati in città, ora si cambia. Stati Uniti, Venezuela e Golfo. Come cambia il mercato del petrolioLento, ma inesorabile, il baricentro globale del petrolio si sposta. Colpa della guerra in Iran e della conseguente chiusura dello stretto di Hormuz da parte dei pasdaran. La sostanza, però, non cambi ... formiche.net Riforma mercati dei capitali 2026: tutte le novità del D.Lgs. 47/2026 sul TUFRiforma del TUF: tutte le novità su gestori di fondi, OPA, governance societaria e mercati finanziari: pubblicato in GU il nuovo Dlgs in vigore dal 29 aprile 2026 ... fiscoetasse.com In onda su Canale 5, la settima stagione de I Cesaroni. Cambia la storia, si aggiungono personaggi ma i luoghi rimangono protagonisti: la Garbatella è il cuore del racconto, e al famoso quartiere si aggiungono altri posti. Quali sono le altre location - facebook.com facebook "Il mercato Mix tra giovani italiani e stranieri esperti", come cambia la strategia dell'Inter x.com