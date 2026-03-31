Abc dell’edilizia Lab | formazione lingua e lavoro per rispondere alla carenza di manodopera del settore

La Scuola Edile di Bergamo ha riproposto quest’anno il progetto Abc dell’edilizia Lab, dedicato alla formazione, alla lingua e all’inserimento lavorativo nel settore edile. Dopo i risultati positivi delle edizioni precedenti, il percorso si conclude oggi, coinvolgendo partecipanti e aziende del territorio. Il programma si concentra su corsi di formazione e iniziative per facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro.

Dopo i risultati positivi delle precedenti edizioni, la Scuola Edile di Bergamo ha rilanciato anche quest’anno il progetto Abc dell’edilizia Lab che si conclude oggi. Il percorso formativo, che coniuga apprendimento tecnico e integrazione linguistica per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro nel settore delle costruzioni, ha visto in questi mesi il coinvolgimento di cinque partecipanti provenienti da Burkina Faso, Mali, Sierra Leone, Camerun e Gambia e residenti a Bergamo. Il corso, della durata di 96 ore, ha integrato la tradizionale formazione da cantiere con l’approccio Language for Work, che unisce la didattica tecnico-pratica all’acquisizione delle competenze linguistiche utili al lavoro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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