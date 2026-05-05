Caltanissetta | firme per il referendum contro i fondi alla stampa

A Caltanissetta sono state raccolte le firme per il referendum che mira a eliminare i finanziamenti pubblici alla stampa. La raccolta si è svolta nelle ultime settimane e ora il Comune sta verificando le firme presentate. Chi desidera partecipare può votare online, senza dover andare all’ufficio comunale, seguendo le procedure indicate. Le scadenze per raggiungere il quorum sono state fissate entro la fine di questo mese.

? Cosa scoprirai Come si può votare online senza recarsi all'ufficio comunale?. Quali sono le scadenze precise per raggiungere il quorum necessario?. Perché il decreto del 2023 ha cambiato i tempi dei contributi?. Dove si trova esattamente il punto di raccolta a Caltanissetta?.? In Breve Firme presso URP di Corso Umberto I 132 a Caltanissetta o tramite portale ministeriale.. Scadenza per raggiungere il quorum di 500.000 firme fissata al 20 giugno 2026.. Associazione Schierarsi contesta la proroga dei contributi prevista dal Decreto-legge 2152023.. Nuovi termini di 96 mesi per i contributi sostituiscono i precedenti 72 mesi.. A Caltanissetta è attiva la raccolta firme per il referendum che chiede di abolire i finanziamenti pubblici alla stampa, con l’obiettivo di bloccare la proroga dei contributi alle imprese editrici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caltanissetta: firme per il referendum contro i fondi alla stampa Notizie correlate Leggi anche: La petizione contro Lotito supera le 45.000 firme. Il caso della conferenza stampa alla Camera Palermo si schiera contro la riforma giustizia: oltre mille firme per il “no” al referendum, l’isola in rivolta.Un’ondata di dissenso si è sollevata a Palermo, culminando nella raccolta di oltre mille firme a sostegno dell’appello per votare “no” al referendum... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Caltanissetta, Parco Dubini chiuso da mesi: cresce la protesta; Caltanissetta, stagione straordinaria della Nissa: proposta di cittadinanza onoraria per il Presidente Luca Giovannone; AUSER PROVINCIALE DI CALTANISSETTA: APPROVATO IL BILANCIO CONSUNTIVO 2025; Stabilizzazione Asu e ex Pip, firmati i primi contratti alla Sas: avviato il piano di assunzioni regionali. Nasce a Caltanissetta la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri, nuovo motore di sviluppo per il territorioFormazione continua, ricerca e promozione della cultura tecnico-scientifica: sono questi i pilastri su cui si fonda la nuova Fondazione ... radiocl1.it Corecom Sicilia a Caltanissetta per il Media education dayGiornata dedicata all'educazione digitale a Caltanissetta dove il Corecom Sicilia ha incontrato studenti e docenti di due istituti scolastici cittadini nell'ambito dei Media education day, il percorso ... ansa.it FESTA DELLA PRIMAVERA DAL 15 AL 17 MAGGIO PRESSO VILA AMEDEO CALTANISSETTA NOI CI SIAMO !!! - facebook.com facebook Strage di via D'Amelio, il groviglio dei depistaggi Il processo a Caltanissetta a due ex ufficiali dei carabinieri e un ex poliziotto. Ha deposto uno dei teste chiave, l'ex dirigente della Mobile nissena Marzia Giustolisi @TgrRai @robruvolo x.com