La petizione contro Lotito supera le 45.000 firme Il caso della conferenza stampa alla Camera

Da qualche settimana il mondo calcistico romano, sponda laziale, è in subbuglio. La protesta dei tifosi della Lazio contro il presidente e senatore di Forza Italia Claudio Lotito va avanti da inizio stagione, prima con la promessa di contestare i primi 15 minuti di ogni partita in casa e poi con la recente decisione di non entrare allo stadio neanche in occasione della seminifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta. In mezzo la lettera, diventata poco dopo una petizione, dei due giornalisti Alberto Ciapparoni e Federico Marconi. “Ci siamo contattati sui social – dice al Foglio Ciapparoni – abbiamo fatto una chiaccherata per capire se potevamo fare qualcosa per cercare di smuovere la situazione”. E quel “qualcosa” oggi è una petizione su change. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Leggi anche:

Remigrazione e Riconquista: conferenza stampa alla Camera dei Deputati per il lancio della raccolta firme

Il caso della conferenza stampa di CasaPound alla Camera

Temi più discussi: Lotito vendi la Lazio: alcune firme alla petizione arrivano anche da Palazzo Chigi; Sarri alla squadra: Noi contro tutti; Stadio Flaminio della Lazio, ecco come sarà: la base in cemento, la cupola più leggera, le differenze con l'Olimpico; Progetto di riqualificazione dello stadio Flaminio: lo stadio per la Lazio secondo Lotito. Il rendering video.

La petizione contro Lotito supera le 45.000 firme. Il caso della conferenza stampa alla CameraNata come una lettera al presidente della Lazio, si è trasformata in altro. Ora i due giornalisti e promotori, Alberto Ciapparoni e Federico Marconi, puntano a una conferenza stampa nei palazzi romani ... ilfoglio.it

Lazio, Lotito sempre più alle corde: la petizione contro il presidente arriva in Parlamento. Minacce anche ai giocatoriLazio, petizione record contro Lotito e tensione con la Curva Nord. La protesta coinvolge Parlamento e squadra. sport.virgilio.it

La #petizione riguardante la lettera al presidente #Lotito redatta da @aciapparoni e @fede_marconi ha superato le 45.000 firme I tifosi della #Lazio chiedono #rispetto ed un futuro in cui essere #liberi di sognare e lo stanno facendo in massa con una x.com

Petizione dei tifosi della Lazio per mandare via Lotito, raccolte già 40 mila firme: “Ci ha fatto passare l’entusiasmo” La replica: "Rispondo con i fatti" - https://www.ilriformista.it/petizione-dei-tifosi-della-lazio-per-mandare-via-lotito-raccolte-gia-40-mila-firme-ci-ha- - facebook.com facebook