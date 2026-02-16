Palermo si schiera contro la riforma giustizia | oltre mille firme per il no al referendum l’isola in rivolta

A Palermo, un gruppo di cittadini ha avviato una petizione contro la riforma della giustizia, raccogliendo più di mille firme in pochi giorni. La decisione nasce dalla preoccupazione per le possibili conseguenze sulla indipendenza dei giudici. Le firme sono state raccolte in piazza, dove molti passanti si sono fermati per firmare e condividere il loro dissenso. Tutto ciò mostra come l’isola si stia organizzando per opporsi alla modifica della magistratura.

Palermo alza la Voce Contro la Riforma Giustizia: Un Appello che Rimbalza sull'Isola. Un'ondata di dissenso si è sollevata a Palermo, culminando nella raccolta di oltre mille firme a sostegno dell'appello per votare "no" al referendum sulla riforma costituzionale della magistratura. L'iniziativa, nata in maniera spontanea, rappresenta una reazione concreta alla proposta di modifica del sistema giudiziario italiano e si preannuncia come un punto di svolta nel dibattito pubblico. La città, teatro di una sanguinosa stagione di lotta alla mafia e di attentati che hanno segnato la storia del Paese, si pone come baluardo a difesa della Costituzione del 1948.