La denuncia di un prof fuorisede | Tornare in Calabria dai miei figli a Pasqua mi costa 300 euro serve aiuto

Un docente calabrese che lavora al Nord ha denunciato di dover spendere circa 300 euro per tornare a Pasqua in Calabria e poter stare con i propri figli. La sua testimonianza è stata riportata da Fanpage, evidenziando i costi elevati legati ai viaggi durante le festività. La vicenda mette in luce le spese sostenute da molti fuorisede in occasione delle festività familiari.

Antonio, docente calabrese al Nord spende centinaia di euro per tornare dai figli a Pasqua e a Fanpage.it denuncia: "Il caro biglietti è esasperante, un quinto dello stipendio se ne va così". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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