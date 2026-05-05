Calciomercato Roma l’Inter studia il futuro | anche Pisilli nel mirino

L'Inter ha concluso la stagione vincendo lo scudetto, ma già lavora sul mercato per programmare il roster della prossima annata. Tra i nomi sul tavolo ci sarebbe anche quello di un giovane centrocampista della Roma, con l’obiettivo di valutare eventuali investimenti. La società nerazzurra tiene sotto osservazione diversi profili e sta studiando le strategie da adottare per rafforzare la squadra in vista dei prossimi impegni.

L’Inter ha vinto lo scudetto, ma nonostante ciò non vuole perdere tempo e pensa già al futuro della prossima stagione, pianificando le mosse per rafforzare la rosa. Secondo quanto riportato da giallorossi.net, l’attenzione della dirigenza si sarebbe posata anche in casa Roma, con due profili finiti nel mirino nerazzurro: Gianluca Mancini e Niccolò Pisilli. Il nome più caldo sarebbe quello di Mancini, leader difensivo e punto di riferimento dello spogliatoio giallorosso, legato alla Roma da un contratto fino al 2027. La sua esperienza in seria A, unita alla solidità difensiva, lo rendono un profilo ideale per una squadra che vuole confermarsi ai vertici.🔗 Leggi su Sololaroma.it Notizie correlate Leggi anche: Pisilli guida il centrocampo: Roma conquistata, Nazionale nel mirino Calciomercato Milan, sguardo sempre al futuro: un super talento nel mirino rossoneroCalciomercato Milan, manca sempre meno al termine della stagione e i rossoneri devono centrare l'obiettivo di giocare in Champions League la prossima... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Repubblica - Caso arbitri, lo scandalo su Inter-Roma: Fatti i fatti tuoi. Sparito l'audio Ndicka-Bisseck; SportMediaset: Calciomercato, svolta Ds per la Roma Video; Calciomercato Roma, Ndicka nel mirino del Barcellona: è l’alternativa a Bastoni; Calciomercato Roma, Evan Ndicka può lasciare la Serie A nella sessione estiva. Scambio per Koné, ma non con l’Inter: tentazione RomaRientrato in gruppo nelle sedute di allenamento di questa settimana, Manu Koné è pronto a tornare in campo contro la Fiorentina ad un mese e mezzo esatto dal suo infortunio. Acquistato nell’estate del ... calciomercato.it L’Inter alza il muro, offerta immediata alla RomaCampione d’Italia per la ventunesima volta nella sua storia, l’Inter andrà a caccia del doblete nella finale di Coppa Italia contro la Lazio. Oltre al calcio giocato, a tenere banco in casa nerazzurra ... asromalive.it CALCIOMERCATO ROMA: DODÔ NEL MIRINO! Il nome di Dodô torna a circolare come obiettivo di mercato della Roma per la prossima stagione. Il brasiliano della Fiorentina, protagonista di una stagione positiva per continuità e rendimento, sarebbe ent - facebook.com facebook