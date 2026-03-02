Niccolò Pisilli si prende il centrocampo e guida la Roma, portando la squadra a una vittoria importante. La sua presenza in campo si fa sentire con continuità, mentre la Nazionale rimane uno degli obiettivi futuri. I suoi risultati parlano di una crescita costante, senza bisogno di proclami, ma con un ruolo sempre più determinante.

Niccolò Pisilli non è più una sorpresa. È una realtà che si è presa la scena passo dopo passo, senza proclami, ma con prestazioni sempre più pesanti. Nella Roma di Gian Piero Gasperini, il classe 2004 cresciuto a Casal Palocco ha vissuto una crescita verticale che racconta molto più dei numeri: racconta fiducia, maturità e capacità di rispondere nei momenti chiave della stagione. Dopo una prima parte di campionato vissuta quasi interamente ai margini, con panchine e spezzoni, Pisilli ha iniziato a cambiare passo dalla seconda metà della stagione. La svolta arriva quando il centrocampo romanista entra in emergenza: l’infortunio di Koné e l’assenza di El Aynaoui per la Coppa d’Africa aprono uno spazio che Pisilli non si limita a occupare, ma fa suo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Pisilli guida il centrocampo: Roma conquistata, Nazionale nel mirino

