Pisilli guida il centrocampo | Roma conquistata Nazionale nel mirino

Niccolò Pisilli si prende il centrocampo e guida la Roma, portando la squadra a una vittoria importante. La sua presenza in campo si fa sentire con continuità, mentre la Nazionale rimane uno degli obiettivi futuri. I suoi risultati parlano di una crescita costante, senza bisogno di proclami, ma con un ruolo sempre più determinante.

Niccolò Pisilli non è più una sorpresa. È una realtà che si è presa la scena passo dopo passo, senza proclami, ma con prestazioni sempre più pesanti. Nella  Roma di  Gian Piero Gasperini, il classe 2004 cresciuto a Casal Palocco ha vissuto una crescita verticale che racconta molto più dei numeri: racconta  fiducia, maturità  e capacità di rispondere nei momenti chiave della stagione. Dopo una prima parte di campionato vissuta quasi interamente ai margini, con panchine e spezzoni,  Pisilli  ha iniziato a cambiare passo dalla seconda metà della stagione. La svolta arriva quando il centrocampo romanista entra in emergenza: l’infortunio di  Koné  e l’assenza di  El Aynaoui  per la  Coppa d’Africa  aprono uno spazio che  Pisilli  non si limita a occupare, ma fa suo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

