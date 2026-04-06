Calciomercato Milan sguardo sempre al futuro | un super talento nel mirino rossonero

Il calciomercato del Milan si concentra sul rafforzamento della squadra con giovani promesse. La dirigenza rossonera sta monitorando un talento emergente che potrebbe entrare nella rosa nelle prossime settimane. Le trattative sono in corso e si attendono aggiornamenti ufficiali sulle operazioni in programma. Nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata, ma l’interesse verso questo profilo si fa sempre più concreto.

Calciomercato Milan, manca sempre meno al termine della stagione e i rossoneri devono centrare l'obiettivo di giocare in Champions League la prossima stagione. In caso di qualificazione il Diavolo dovrà cercare di allungare la rosa, ma la dirigenza potrebbe pensare anche al futuro puntando su talenti davvero interessanti, come ha già fatto in futuro. Ecco le ultime novità sul Milan. PROSSIMA SCHEDA>>> Colpi molto importanti e in prospettiva per il Milan a gennaio: un segnale chiaro della dirigenza rossonera con il sguardo rivolto verso il futuro. Arrivati Magnus Dalpiaz, classe 2007. Terzino che dovrebbe giocare tra Milan Futuro e Milan Primavera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, sguardo sempre al futuro: un super talento nel mirino rossonero Leggi anche: Calciomercato Milan, colpo a sorpresa: nel mirino il baby talento dell’Anderlecht Calciomercato Milan, un nuovo talento nel mirino dei rossoneri: l’obiettivo è un difensore del Real Madrid!Calciomercato Milan, un nuovo talento nel mirino dei rossoneri: l’obiettivo è un difensore del Real Madrid! Calciomercato Juventus: tre colpi a... CALCIOMERCATO MILAN: ECCO LA SORPRESA CHE NON TI ASPETTI Temi più discussi: Milan, mercato e incroci con gli agenti: da Tiago Gabriel a Bellanova, i possibili affari con i procuratori più attivi in casa rossonera; Milan, fissato l’obiettivo per il 2026/27: la richiesta ad Allegri; Calciomercato Milan News | Si chiude per un giovane, attesa per il big in attacco (oggi 30 marzo 2026); Dagli inizi con Galliani al successo con la GR Sports: la storia di Giuseppe Riso. Calciomercato Milan, Cambiaso nuovo nome: ecco cosa serveCalciomercato Milan, Cambiaso nuovo nome per la fascia! Ipotesi per l’esterno bianconero che piace molto ad Allegri. Operazione plausibile se… Il Milan inizia a muoversi in vista del prossimo calciome ... milannews24.com Calciomercato Milan news | Rafa Leao, l’animo fragile e un futuro incerto (oggi venerdì 27 marzo 2026)Calciomercato Milan news oggi venerdì 27 marzo 2026, passano gli anni e Rafa Leao resta sempre lo stesso: quale sarà il futuro del ... ilsussidiario.net #Calciomercato #Milan, sguardo sempre al futuro: un super talento nel mirino rossonero #SempreMilan facebook #Calciomercato, @acmilan ingolosito dal colpo 'alla #Saelemaekers'. Ecco lo scenario plausibile - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com