Il Milan sta cercando di acquistare un giocatore proveniente dal Sassuolo. La trattativa si inserisce in un contesto di contatti tra il club rossonero e la società emiliana. Il giocatore in questione ha già attirato l'interesse di diverse squadre di Serie A. La trattativa è in corso e i dettagli non sono ancora stati ufficializzati.

Il Milan allunga una lista già notevole, per ampiezza e lignaggio. La lista è quella delle big che hanno messo nel mirino Ismael Konè, centrocampista arrivato la scorsa estate dal Marsiglia con le stimmate del ‘bad boy’ (ricordate il video della lite con l’ex Roberto De Zerbi?) e diventato giornata dopo giornata asset fondamentale di un Sassuolo che fin qua ha sorpreso non meno di questo incursore classe 2002 che ha dimostrato, oltre ad un’invidiabile continuità di rendimento (27 presenze in campionato, 26 delle uali dal 1’) e una buona propensione offensiva (cinque gol) anche una capacità di adattamento come in occasione di Juventus-Sassuolo, quando le assenze simultanee di Matic e Thorstvedt a centrocampo gli hanno consegnato il ruolo, parzialmente inedito, di mediano accanto a Vranckx. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Konè, tanta serie A per strapparlo al Sassuolo

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