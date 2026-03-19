Il Milan sta monitorando da vicino i progressi di Ismaël Koné, centrocampista del Sassuolo, in vista della prossima finestra di calciomercato estivo. La squadra rossonera cerca di rafforzare il reparto mediano per la stagione 2026-2027 e ha messo nel mirino il calciatore, che attualmente gioca in Serie A con il club neroverde. La trattativa potrebbe avere sviluppi nei prossimi mesi.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del Milan, ha spiegato come, nella prossima sessione estiva di calciomercato, i rossoneri vogliano acquistare una mezzala destra di qualità, che abbia esperienza internazionale, trofei in bacheca e che sia un leader. L'identikit perfetto di Leon Goretzka, che lascerà il Bayern Monaco al termine della stagione da svincolato. Potrebbero, però, esserci un altro paio di acquisti a centrocampo nel caso in cui Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek (che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2027 e del quale, per ora, non si parla di rinnovo) dovessero lasciare i rossoneri. Oltre... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, spunta un nome nuovo per il calciomercato estivo: occhi su Koné del Sassuolo

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