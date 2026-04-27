Calciomercato Torino | scattato l’obbligo di riscatto di Kulenovic con la salvezza dei granata Tutti i dettagli

Il Torino ha raggiunto la salvezza matematica, e in seguito a questa condizione si è attivato l’obbligo di riscatto del contratto di Kulenovic. La clausola si è attivata automaticamente al conseguimento dell’obiettivo sportivo e comporta l’obbligo per il club di acquistare il calciatore. Non sono stati resi noti dettagli economici o altre condizioni contrattuali legate a questa operazione.