Calciomercato Torino | scattato l’obbligo di riscatto di Kulenovic con la salvezza dei granata Tutti i dettagli
Il Torino ha raggiunto la salvezza matematica, e in seguito a questa condizione si è attivato l’obbligo di riscatto del contratto di Kulenovic. La clausola si è attivata automaticamente al conseguimento dell’obiettivo sportivo e comporta l’obbligo per il club di acquistare il calciatore. Non sono stati resi noti dettagli economici o altre condizioni contrattuali legate a questa operazione.
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