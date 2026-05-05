Il Milan sta seguendo con attenzione il mercato estivo per rafforzare la fascia sinistra. Tra i nomi sul tavolo c'è anche Nuno Tavares, giocatore attualmente in forza alla Lazio. La società rossonera si sta preparando a intervenire, valutando le possibilità di acquisto e di eventuali cessioni, con l’obiettivo di anticipare le altre squadre interessate. La sessione di calciomercato si avvicina e le mosse sono ancora in fase di definizione.

Il Milan monitora il mercato per rinforzare la fascia sinistra: Nuno Tavares diventa un obiettivo concreto in vista della sessione estiva, con la dirigenza pronta a muoversi in anticipo per anticipare la concorrenza e pianificare meglio eventuali acquisti e cessioni. Un profilo in crescita per la corsia mancina rossonera. La stagione della consacrazione in Serie A di Nuno Tavares non è passata inosservata. Dopo un periodo complicato, il terzino è tornato ad esprimersi ad alti livelli, attirando l’interesse di diversi club europei. Tra questi c’è anche il Milan, che osserva con attenzione la sua evoluzione e valuta un possibile affondo nella prossima finestra di mercato estiva.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Calciomercato Milan, non solo Gila: piace anche Nuno Tavares della Lazio

Notizie correlate

Calciomercato Milan, ad Allegri piace Gila: ma qual è la richiesta della Lazio?Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato più e più volte di come il profilo di Mario Gila, difensore della Lazio, piaccia moltissimo al Milan di Allegri...

Leggi anche: Gila alza il muro. Noslin non punge. Nuno Tavares cresce

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Calciomercato Milan, non solo Gila: per la difesa c’è un altro profilo in Serie A che piace; Milan, Allegri lancia un segnale con Gimenez: problemi non solo in attacco, in estate servono cinque titolari; Calciomercato Milan: Kim, suggestione Serie A: gli ostacoli; Calciomercato Milan, rivoluzione in attacco: chi può partire.

Milan e Roma, non solo Alajbegovic: doppia sfida sulle fasceIl viaggio in Italia di papà Semin ha acceso ancora di più i riflettori su Kerim Alajbegovic. Da tempi non sospetti sul taccuino di Inter, Milan e Napoli, accompagnato da Miralem Pjanic l’agente del t ... calciomercato.it

Calciomercato Milan, non solo Goretzka: spunta l’idea Ismael Koné per il centrocampoCalciomercato Milan, i rossoneri guardano in Serie A per rinforzare la mediana: piace il talento del Sassuolo per accontentare Allegri ... milannews24.com

#Calciomercato @acmilan, scattato l'obbligo di riscatto per @LorenzoColo29: è interamente del Genoa - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Colombo #transfers x.com

Calciomercato Milan, contatti con Koné del Sassuolo. - facebook.com facebook