Gila alza il muro Noslin non punge Nuno Tavares cresce

Durante la partita, Gila ha alzato il muro difensivo, mentre Noslin non ha trovato il modo di entrare in partita. Nuno Tavares ha mostrato miglioramenti nel suo rendimento, aumentando le sue prestazioni. Motta ha ricevuto un punteggio di 9 per aver risposto prontamente a due occasioni pericolose, anche se ha commesso alcuni errori, in particolare sui rinvii su Krstovic.

MOTTA 9. Rimedia con prontezza a un paio di situazioni rischiose. Su Krstovic c’è, ma quanti errori ne rinvii. Paratona al 95’ su Scamacca, poi tiene il vestito da supereroe e para 4 rigori. Mai visto. MARUSIC 5,5. Riesce a proporsi in avanti, ma in difesa si balla un po’. GILA 7. Chiusura d’autore su Krstovic e poi su Zalewski. Rischia grosso col tocco di mano nell’azione del gol annullato a Ederson. Esce dopo la botta alla caviglia. ROMAGNOLI 6,5. Efficacia inappuntabile nel fermare Krstovic e la zampata da attaccante consumato. Ma poi non tiene il montenegrino sull’1-1. NUNO TAVARES 6. In avvio gira a vuoto e subisce Zappacosta. Poche occasioni di sgasare, poi cresce.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Gila alza il muro. Noslin non punge. Nuno Tavares cresce Notizie correlate Lazio: il potenziale da fuoriclasse mondiale di Nuno TavaresNuno Tavares della Lazio può essere ritenuto uno dei terzini sinistri più sottovalutati al mondo (non solo in Serie A)? Ebbene sì, a nostro sincero... Nuno Tavares titolare in Juve Lazio? Sarri sta pensando a questa soluzione per il match di domenica. Le ultimeAlisson Juventus, cresce la candidatura del brasiliano per la porta: su di lui c’è anche una rivale bianconera.