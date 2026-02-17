Calciomercato Roma | già deciso il futuro di Malen Impatto devastante dell’olandese cosa succederà a fine stagione! Retroscena
Il futuro di Malen alla Roma è stato già stabilito, perché il club ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno. L’attaccante olandese ha già mostrato il suo impatto devastante in stagione, segnando diversi gol importanti, ma il club ha deciso di puntare su altri giocatori. A fine stagione, Malen dovrà lasciare la capitale e cercare una nuova squadra. La Roma ha già in mente un piano per sostituirlo, con alcune trattative in corso.
Luis Enrique resta al Psg? Annuncio importante dell’allenatore sul suo futuro, ecco cosa succederà a fine stagione
Luis Enrique ha appena chiarito il suo futuro al Psg.
Koopmeiners ‘esplode’ di gioia al gol di Conceicao, retroscena da Juve Roma: il VIDEO dell’olandese è già diventato virale
Calciomercato Roma, l'arrivo a Ciampino di Malen dall'Aston Villa accolto dai tifosi giallorossi
