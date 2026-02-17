Il futuro di Malen alla Roma è stato già stabilito, perché il club ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno. L’attaccante olandese ha già mostrato il suo impatto devastante in stagione, segnando diversi gol importanti, ma il club ha deciso di puntare su altri giocatori. A fine stagione, Malen dovrà lasciare la capitale e cercare una nuova squadra. La Roma ha già in mente un piano per sostituirlo, con alcune trattative in corso.

Chiesa, altra occasione sprecata: tifosi delusi e addio sempre più vicino! Gattuso valuta per i playoff La Penna, minacce di morte dopo Inter Juve: la Procura apre un’indagine! L’arbitro non sarà fermato da Rocchi, la ricostruzione di quanto successo Cagliari, Pisacane svela: «Siamo tutti colpevoli. Non è colpa di uno o di due, è la colpa di tutti, a partire da me» Lecce, Di Francesco nel post gara: «La squadra ha fatto una partita di una grande intelligenza, sia tattica, sia di leggere i momenti della gara» Inter Juve, retroscena sorprendente: le parole di Lautaro Martínez a Kalulu che stanno accendendo il dibattito post Derby Fonseca, che rinascita a Lione! I tifosi lo acclamano e lui si commuove. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Roma: già deciso il futuro di Malen. Impatto devastante dell’olandese, cosa succederà a fine stagione! Retroscena

Luis Enrique ha appena chiarito il suo futuro al Psg.

Calciomercato Roma, l'arrivo a Ciampino di Malen dall'Aston Villa accolto dai tifosi giallorossi

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.