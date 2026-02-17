Calciomercato Roma | già deciso il futuro di Malen Impatto devastante dell’olandese cosa succederà a fine stagione! Retroscena

Da calcionews24.com 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro di Malen alla Roma è stato già stabilito, perché il club ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno. L’attaccante olandese ha già mostrato il suo impatto devastante in stagione, segnando diversi gol importanti, ma il club ha deciso di puntare su altri giocatori. A fine stagione, Malen dovrà lasciare la capitale e cercare una nuova squadra. La Roma ha già in mente un piano per sostituirlo, con alcune trattative in corso.

Chiesa, altra occasione sprecata: tifosi delusi e addio sempre più vicino! Gattuso valuta per i playoff La Penna, minacce di morte dopo Inter Juve: la Procura apre un’indagine! L’arbitro non sarà fermato da Rocchi, la ricostruzione di quanto successo Cagliari, Pisacane svela: «Siamo tutti colpevoli. Non è colpa di uno o di due, è la colpa di tutti, a partire da me» Lecce, Di Francesco nel post gara: «La squadra ha fatto una partita di una grande intelligenza, sia tattica, sia di leggere i momenti della gara» Inter Juve, retroscena sorprendente: le parole di Lautaro Martínez a Kalulu che stanno accendendo il dibattito post Derby Fonseca, che rinascita a Lione! I tifosi lo acclamano e lui si commuove. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato roma gi224 deciso il futuro di malen impatto devastante dell8217olandese cosa succeder224 a fine stagione retroscena
© Calcionews24.com - Calciomercato Roma: già deciso il futuro di Malen. Impatto devastante dell’olandese, cosa succederà a fine stagione! Retroscena

Luis Enrique resta al Psg? Annuncio importante dell’allenatore sul suo futuro, ecco cosa succederà a fine stagione

Luis Enrique ha appena chiarito il suo futuro al Psg.

Koopmeiners ‘esplode’ di gioia al gol di Conceicao, retroscena da Juve Roma: il VIDEO dell’olandese è già diventato virale

Calciomercato Roma, l'arrivo a Ciampino di Malen dall'Aston Villa accolto dai tifosi giallorossi

Video Calciomercato Roma, l'arrivo a Ciampino di Malen dall'Aston Villa accolto dai tifosi giallorossi
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Roma-Cagliari | Pisacane: Domani senza Mina e Borrelli. L'obiettivo resta la salvezza; Akanji pilastro della difesa di Chivu, l'Inter ha già deciso il futuro: torna titolare contro il Sassuolo, le condizioni per il riscatto dal Manchester City; Kilicsoy, futuro già deciso dal Cagliari: Saremmo matti a non riscattarlo; Napoli-Roma, Conte ha già deciso l’11 titolare? Le ultime di formazione – CdS.

calciomercato roma già decisoCalciomercato Roma: è stato già deciso il futuro di Malen. Cosa succederà a fine stagione per l’attaccante olandeseCalciomercato Roma: è stato già deciso il futuro di Malen. Cosa succederà a fine stagione per l’attaccante olandese C’è una Roma prima di gennaio e una Roma dopo gennaio. Lo spartiacque della stagione ... calcionews24.com

Roma, Zaragoza già pronto: Gasperini può lanciarlo subitoSempre stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Zaragoza potrebbe trovare spazio fin da subito, nel corso del match che la Roma giocherà nella prossima giornata di campionato contro il ... fantacalcio.it