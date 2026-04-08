Roma i Friedkin prendono posizione | deciso il futuro di Gasperini dopo la sconfitta contro l’Inter Cosa succederà a fine stagione
Dopo la recente sconfitta contro l’Inter, i Friedkin hanno deciso di intervenire sulla posizione dell’allenatore della squadra. La società ha comunicato la decisione riguardo al futuro di Gasperini, che sarà valutato al termine della stagione. La notizia è stata riportata dal Corriere dello Sport, in cui si analizza la situazione interna al club e le possibili conseguenze per l’allenatore. La scelta della dirigenza segna un passaggio importante per il team.
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