Roma i Friedkin prendono posizione | deciso il futuro di Gasperini dopo la sconfitta contro l’Inter Cosa succederà a fine stagione

Dopo la recente sconfitta contro l’Inter, i Friedkin hanno deciso di intervenire sulla posizione dell’allenatore della squadra. La società ha comunicato la decisione riguardo al futuro di Gasperini, che sarà valutato al termine della stagione. La notizia è stata riportata dal Corriere dello Sport, in cui si analizza la situazione interna al club e le possibili conseguenze per l’allenatore. La scelta della dirigenza segna un passaggio importante per il team.