Yildiz e Bremer tengono sulle spine Spalletti | Juve d’assalto per l’impresa Champions

Yildiz e Bremer si allenano duramente per tornare in campo, spinti dalla voglia di aiutare la Juventus nella sfida decisiva contro il Galatasaray. La loro presenza potrebbe cambiare le carte in tavola, dato che entrambi lavorano per recuperare dall’infortunio. Spalletti ha intensificato le ultime sessioni di allenamento, sperando di contare sui due giocatori. La partita all’Allianz Stadium si avvicina, e la squadra si prepara a dare il massimo.

Il numero dieci e il difensore brasiliano provano il recupero in vista della decisiva sfida all’Allianz Stadium contro il Galatasaray Luciano Spalletti chiama a rapporto la squadra e suona la carica alla Continassa in vista della settimana decisiva tra Champions e campionato. Sono giorni di fuoco in casa bianconera dopo il febbraio horror e l’ultimo doloroso ko casalingo contro il Como. Luciano Spalletti, allenatore della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it Mercoledì sera arriva la prima fondamentale sfida in Europa, con la Juve chiamata a ribaltare il ‘quasi’ proibitivo 5-2 rimediato nella tana del Galatasaray nel playoff di ritorno dell’Allianz Stadium. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Spalletti alla vigilia di Cagliari Juve: «Domani è la partita di Champions. Adzic non si tocca, sul riposo di Bremer e Yildiz…»Alla vigilia della sfida contro il Cagliari, l’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha commentato le scelte tecniche e le questioni legate alla formazione.

Spalletti alla vigilia di Cagliari Juve: «Domani è la partita di Champions. Adzic non si tocca, sul riposo di Bremer e Yildiz…» – VIDEOLuciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha presentato la sfida contro il Cagliari in conferenza stampa alla vigilia del match.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Bremer e Yildiz tengono in ansia la Juventus: le ultime dall'infermeria bianconera; Chiellini e Comolli dopo Inter-Juve: Una vera ingiustizia, arbitri inadeguati; Le condizioni di Yildiz e altre 3 storie sulla Juventus che potresti esserti perso.

Juventus, Yildiz e Bremer verso il Galatasaray: ultime notizie su infortuni e formazioneJuventus, Yildiz e Bremer verso il Galatasaray: ultime notizie su infortuni e formazione Obiettivo recupero. Alla Continassa la parola d’ordine è prudenza, soprattutto quando ... tuttojuve.com

Juventus: gli aggiornamenti sulle condizioni di Bremer e YildizFiato sospeso in casa Juventus per le condizioni di Kenan Yildiz e Gleison Bremer, entrambi in forte dubbio per l'imminente notte di Champions League contro il Galatasaray. Mentre il resto della squad ... fantacalcio.it

“FILTRA OTTIMISMO” Come riportato da Sky Sport, filtra cauto ottimismo su Bremer e Yildiz. Il brasiliano e il turco hanno svolto terapie nella giornata odierna e tenteranno di recuperare in vista di mercoledì sera #juventus #bremer #Yildiz #spazioj x.com

Come stanno #Bremer e #Yildiz Il punto verso il Galatasaray - facebook.com facebook