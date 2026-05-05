Calciomercato Inter caccia al talento | il sogno proibito rimane Nico Paz

L'Inter sta lavorando sul mercato per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione di Champions League. Tra le priorità ci sono acquisti di giovani talenti e giocatori con esperienza. Il direttore sportivo ha richiesto in particolare un aumento della velocità e della qualità nel reparto offensivo. Tra i nomi circolati, rimane in evidenza il giovane centrocampista, anche se il sogno di portare in nerazzurro il talento argentino continua a essere presente.

di Lorenzo Vezzaro Calciomercato Inter tra giovani promesse e profili esperti: Chivu chiede velocità e qualità per la prossima Champions League. Dopo la conquista del ventunesimo scudetto, la dirigenza nerazzurra è già al lavoro per potenziare la rosa in vista della prossima stagione. L’obiettivo, come sottolineato dal Corriere dello Sport, è quello di alzare ulteriormente l’asticella per difendere il titolo nazionale e compiere un salto di qualità in ambito europeo. Per raggiungere questo traguardo, la società sta valutando una lista di innesti che possano portare freschezza tattica e imprevedibilità alla manovra di Cristian Chivu. Il sogno Nico Paz e le opzioni in attacco.🔗 Leggi su Internews24.com

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