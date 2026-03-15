Calciomercato Inter LIVE | quattro colpi per la rivoluzione sogno Nico Paz vivo
In questo aggiornamento sul calciomercato dell'Inter vengono riportate tutte le trattative in corso, con particolare attenzione ai quattro acquisti chiave e alla possibilità di portare a termine il trasferimento di Nico Paz. La redazione segue incontri, indiscrezioni e affari conclusi in tempo reale, offrendo un quadro completo delle mosse della società nerazzurra nel mercato.
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – SABATO 14 MARZO. 🔗 Leggi su Internews24.com
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