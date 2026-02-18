Calcio terza categoria Ponte a Elsa si conferma capolista Trionfo del Galleno in trasferta
Ponte a Elsa ha vinto 3-1 contro il Talini di Fucecchio, confermando la sua posizione di testa nel girone B di Pisa. La squadra ha ottenuto il successo grazie a due gol nel secondo tempo, mantenendo un punto di vantaggio sulla Stella Azzurra e sette sul Santacroce. Nel frattempo, il Galleno ha conquistato una vittoria importante in trasferta contro il Giovani 2000, rafforzando la sua posizione in classifica.
Ponte a Elsa e Galleno sono le uniche a sorridere nell’ultimo turno di Terza Categoria. I primi hanno infatti espugnato 3-1 il Talini di Fucecchio contro il Giovani 2000, conservando così il primato del girone B di Pisa con un punto di vantaggio sulla Stella Azzurra e sette sul Santacroce. Dopo il vantaggio bianconero di Cerri, la doppietta di bomber Alessandro Bagnoli (17 reti stagionali) e il gol di Giomarelli firmano il blitz della squadra di Luca Bagnoli. L’altra squadra a vincere è stata il Galleno, che ha avuto la meglio per 3-2 in trasferta sull’ Aquila Sant’Anna grazie ai centri di Spadoni, Manzi (nella foto) e Candeloro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
