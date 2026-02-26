Libri ai piccoli pazienti il gesto di solidarietà dei dipendenti Coop per la Biblioteca ospedaliera

I dipendenti di un supermercato hanno deciso di donare libri alla biblioteca dell’ospedale di Foggia. Questo gesto mira a portare momenti di svago e conforto ai bambini ricoverati. I libri verranno consegnati alla struttura, contribuendo a rendere più piacevoli le lunghe giornate in ospedale. La donazione rappresenta un segnale di attenzione verso i piccoli pazienti e le loro famiglie.

Un gesto concreto di solidarietà che si traduce in nuovi libri per i piccoli pazienti del Policlinico di Foggia. I dipendenti di Coop Alleanza 3.0 di Foggia hanno scelto di trasformare un dono a loro destinato, nell'ambito dell'iniziativa 'Un libro sotto l'albero', in un progetto di sostegno alla.