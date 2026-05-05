Venerdì 24 aprile si è tenuta a Civitanova una giornata dedicata al calcio a 5, organizzata dall’asd Polisportiva Rossoblù. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse squadre e ha attirato un pubblico numeroso. Durante l’evento, si è disputato un triangolare che è stato vinto dalla squadra di serie C2, con i tifosi che hanno seguito con entusiasmo le partite sul campo.

Civitanova, 5 maggio 2026 – Si è svolta venerdì 24 aprile, davanti a pubblico gremito, la giornata Rossoblù di calcio a 5 organizzata dall’asd Polisportiva Rossoblù. La tensostruttura di Santa Maria Apparente, a Civitanova, ha anche ospitato il trofeo ufficiale della Futsal Champions League 2026, che è stato ammirato da grandi e piccini. Per l'occasione è stato previsto un torneo triangolare amichevole tra le formazioni della società civitanovese, che ha visto vincitrice la Serie C2: ha battuto ai rigori in finale la formazione dell'Under 19. I ragazzi di mister Matteo Speranzini, che hanno partecipato al campionato di Serie C2 girone C, saranno protagonisti anche ai playoff regionali in virtù del quinto posto raggiunto in campionato, mentre le formazioni dell'Under19 e Csi hanno terminato i rispettivi campionati.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Calcio a 5: successo per la giornata Rossoblù. Triangolare vinto dalla squadra di serie C2

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