Calcio a 5 In Serie C2 Massa torna a graffiare in trasferta Baracca Giovannetti e Mussi affondano l’Hellas Livorno

In una partita di Serie C2 di calcio a 5, la squadra di Massa ha ottenuto una vittoria in trasferta contro l'Hellas Livorno, con il risultato di 3-1. I marcatori per la squadra di Massa sono stati Baracca, Giovannetti e Mussi. L'Hellas Livorno schiera in campo Censale, Figoli, Cantone, Pitigliano, Lenzi, Cappelli, Biondi e Sheshi.

Hellas Livorno 1 Futsal Massa 3 HELLAS LIVORNO: Censale, Figoli, Cantone, Pitigliano, Lenzi, Cappelli, Biondi, Sheshi. All. Voir. FUTSAL MASSA: Stagnari, Fubiani, Quadrelli, Marchi, Giovannetti, Baracca, Mussi Ga., Mussi Gi., Menchini, Ussi. All. Ussi. Arbitro: Alaimo di Pisa. Marcatori: Baracca (M), Giovannetti (M), Mussi G. (M), Cappelli (H). LIVORNO – Il Futsal Massa è tornato a vincere nel campionato di Serie C2 imponendosi in trasferta sull’Hellas Livorno, penultimo in classifica. I bianconeri del coach Matteo Ussi si sono presentati a Livorno senza tanti giocatori ma hanno fatto il proprio dovere assicurandosi tre punti che li mantengono nei quartieri alti della classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 In Serie C2 Massa torna a graffiare in trasferta. Baracca, Giovannetti e Mussi affondano l’Hellas Livorno Calcio a 5 Serie C2. Il Futsal Massa vince a Cascina. Ora è terzoSCINTILA 1945 2 FUTSAL MASSA 4 SCINTILLA 1945: Marinai, Giuffrida, Valenti, Cioffi, Badalassi, Serraglini, Pardini, Fontana, Bresciani, Benhimouda,... Calcio a 5 In Serie C2. Sconfitta imprevista per il Futsal Massa. La Slac fa cinquinaPolisportiva Slac 5 Futsal Massa 1 POLISPORTIVA SLAC: Pecchia, Massari, Macchi, Settesoldi, Nannipieri, Bertelli, Julio Cesar Falconi, Godoy,... Altri aggiornamenti su Hellas Livorno Discussioni sull' argomento Scheda squadra Livorno 9 Boca; Scheda Livorno - Serie C Girone B Italia; Tabellino partita Livorno 9 Boca vs Versilia; Scheda squadra Livorno. #Attualità #ultimora Hellas Verona-Napoli, gol Akpa Akpro da annullare Cos’è successo al Bentegodi: #ILMONITO (Adnkronos) – Proteste e polemiche in Hellas Verona-Napoli. Oggi, sabato 28 febbraio, gli scaligeri ospitano gli azzurri nella 27esima giornata - facebook.com facebook