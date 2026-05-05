Un video diffuso sui social mostra un episodio di violenza avvenuto sul Sentierone, nel centro di Bergamo. Nel filmato si vedono calci e pugni tra due persone, in un’area molto frequentata da famiglie, giovani e bambini. La pubblicazione è accompagnata da un commento di un partito politico che sottolinea come la mancanza di sicurezza possa influire sulla libertà.

Bergamo. Un episodio di violenza nel cuore della città, in uno dei luoghi più frequentati da famiglie, giovani e bambini. È accaduto nella serata di giovedì 30 aprile sotto il porticato del Centro Piacentiniano, lungo il Sentierone, a pochi passi dal padiglione della Fiera dei Librai, in quel momento ancora affollato di persone. La scena è stata ripresa in un video pubblicato sulla pagina ufficiale del coordinamento cittadino di Forza Italia e rilanciato dai consiglieri comunali azzurri Giulia Ceci e Cesare Di Cintio. Nelle immagini si vedono tre persone accanirsi contro un uomo che tenta di difendersi con una cintura dai calci e dai pugni sferrati dagli aggressori.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Notizie correlate

Rose Villain è incinta, pubblica il video sui socialRose Villain è incinta! La rivelazione pochi istanti fai sui social dove la cantante lancia la canzone "TUTTALUCE" e annuncia ai suoi fan che presto...

Pubblica sui social una canzone contro la polizia, bufera sul calciatore SouléBufera su Matias Soulé dopo il suo post social deliberatamente contro le Forze dell'ordine.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Calci e pugni sul Sentierone, Forza Italia pubblica il video sui social: Senza sicurezza non c’è libertà; Accerchiato e picchiato dal branco. Sedicenne preso a calci e pugni ai giardinetti di viale Righi; Le occasioni perdute di questo 25 Aprile; Treni e bus ostaggio della violenza: l'8,8% dei casi regionali coinvolge il territorio riminese.

Minaccia una coppia, li investe con l'auto e li picchia con calci e pugni: è caccia all'uomoHa minacciato una coppia per poi mettersi al volante della macchina, investirli e picchiarli con calci e pugni. È successo intorno alle 23.30 ... msn.com

Calci e pugni sul treno, identificati 4 minorenniQuattro minorenni di Bisceglie, tra i 16 e i 17 anni, sono stati identificati per l'aggressione ad un 24enne su un treno Foggia-Bari, avvenuta il 28 febbraio scorso. Le immagini della violenza sono st ... rainews.it

Tensione interna in Forza Italia, dove le frizioni territoriali rischiano di trasformarsi in un caso politico nazionale. A innescare la polemica è stata la lettera del tesoriere del partito, Ettore Roscioli, indirizzata ai dirigenti campani considerati “ribelli”, e diffusa nel gi - facebook.com facebook

. @paolomieli: "Il Fatto parla di una lettera del tesoriere di Forza Italia ai ribelli della Campania. Poi ci sono le perplessità di Fedele Confalonieri sui movimento politici dei fratelli Berlusconi". x.com