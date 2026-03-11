La cantante ha condiviso un video sui social in cui annuncia di essere incinta, mentre presenta la sua nuova canzone intitolata “TUTTALUCE”. Nel post, rivela ai follower che presto diventerà mamma, senza fornire dettagli aggiuntivi. La notizia è stata accolta con entusiasmo tra i suoi fan, che hanno commentato la pubblicazione. La pubblicazione ha immediatamente attirato l’attenzione sui social network.

Rose Villain è incinta! La rivelazione pochi istanti fai sui social dove la cantante lancia la canzone "TUTTALUCE" e annuncia ai suoi fan che presto diventerà mamma. Ha usato i social per annunciare a tutti insieme al marito Sixpm che attendono una bambina. sono in attesa. Un pancione che nel video della cantante mostra già la gravidanza in stato avanzato, la cantante che nella canzone dedica delle parole dolcissime per il futuro figlioa racconta tramite immagini tutto il percorso, da quando i futuri genitori hanno appreso la notizia a tutti i mesi successivi con il racconto della gravidanza ad amici e parenti. Con altre immagini dolcissime di vita quotidiana con il marito. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Rose Villain è incinta, pubblica il video sui social

Articoli correlati

Leggi anche: Rose Villain è incinta, il dolcissimo annuncio in una nuova canzone

Leggi anche: Rose Villain è incinta, l’annuncio con il nuovo brano Tuttaluce: “Ucciderò tutti i mostri per te”

Tutti gli aggiornamenti su Rose Villain

Argomenti discussi: Botteri a Pisa: Di fronte alla guerra si può fare qualcosa, San Francesco lo ha dimostrato.

Rose Villain è incinta, l’annuncio con il nuovo brano Tuttaluce: Ucciderò tutti i mostri per teRose Villain è incinta per la prima volta. La cantante lo ha annunciato pubblicando sui social il suo nuovo brano, Tuttaluce, che racconta la gravidanza e l’attesa di diventare mamma, insieme al ... fanpage.it

Rose Villain annuncia la prima gravidanza: il dolce video con Sixpm e l’indizio sul piccolo principeUn annuncio che brilla di una luce nuova, proprio come il titolo di uno dei suoi brani più amati. Rose Villain ha scelto i social per condividere con i fan la notizia più bella: ... leggo.it