A Caivano, i Carabinieri hanno trovato un’attività di spaccio all’interno di un’abitazione, simile a quella del Parco Verde. Sono state arrestate una coppia di giovani, entrambi senza precedenti penali. L’indagine ha portato alla scoperta di una piazza di droga gestita dai due all’interno della loro casa. L’operazione si è conclusa con l’arresto dei due e il sequestro di sostanze stupefacenti.

Non è il Parco Verde ma il sistema è lo stesso: a Caivano i Carabinieri scoprono una piazza di spaccio in un’abitazione e arrestano due giovani incensurati. Non siamo al Parco Verde, ma il sistema di occultamento non ha nulla da invidiare a quello delle più strutturate piazze di spaccio. È quanto hanno scoperto i Carabinieri a Caivano, dove una giovane coppia di sposi incensurati aveva trasformato la propria abitazione in un vero e proprio punto di vendita della droga. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. L’indagine e il blitz dei Carabinieri. La zona è residenziale e apparentemente tranquilla, ma le indagini dei Carabinieri della Stazione locale hanno portato dritto a uno stabile ben preciso.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Caivano, spaccio nascosto in casa: arrestata coppia di sposi

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