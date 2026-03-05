Conclusi i lavori in Zona Monti il quartiere residenziale da ora diventa zona 30

I lavori in Zona Monti sono stati completati e il quartiere residenziale ora è ufficialmente una Zona 30. La modifica riguarda un’area densa di abitazioni alle porte di Castelfranco Emilia, con interventi conclusi di recente su via Muzza Corona e sulle strade circostanti. La nuova regolamentazione interesserà l’intera zona, che da oggi avrà limiti di velocità ridotti a 30 kmh.

Le opere sono state realizzate dopo la richiesta pervenuta dai cittadini. Diversi interventi di moderazione della velocità Una nuova Zona 30, in un quartiere residenziale particolarmente denso alle porte di Castelfranco EMilia: si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori relativi al progetto Zona 30 nell'area di via Muzza Corona, nel tratto di Castelfranco Emilia, e nelle strade limitrofe, nella cosiddetta "zona Monti". Si tratta di un intervento richiesto a più riprese dai residenti e finalizzato ad aumentare la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti. Il progetto ha previsto il rallentamento del traffico su via Muzza Corona...